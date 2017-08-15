Архиепископ Мельбурна пойдет в тюрьму, но не раскроет тайну исповеди

Дэннис Харт дал интервью радиостанции 774, аффилированой с новостной службой ABC, в ходе которого заявил: он скорее сядет в тюрьму, чем раскроет тайну исповеди и выдаст насильника властям.

Об этом пишет во вторник, 15 августа, ведущая британская газета The Guardian.

Священнослужитель убежден, что духовное общение с Богом во время исповеди является частью свободы вероисповедания и высшим приоритетом и соблюдать эту тайну – его священный долг.

Следование законам страны стоит в данном ряду ступенькой ниже, но понять этот порядок тем, кто не исповедует католицизм, будет, по его мнению, трудно. Харт, впрочем, обещал, что попытается убедить этого человека рассказать о своем преступлении другим людям и покаяться.

Ранее на этой неделе стало известно, что австралийские законодатели рассмотрят законопроект, в рамках которого католические священники, не донесшие полиции о случаях сексуального насилия, подвергнутся уголовному преследованиюе. Представители церкви уже заявили, что будут всемерно сопротивляться внедрению данной инициативы.

Королевская комиссия по расследованию действий различных институтов в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними начала свою работу в 2013 году и за этот период опросила несколько тысяч пострадавших. Как выяснилось, многие насильники признаются в своих преступлениях на исповеди, зная, что на них не донесут в полицию.

По результатам этой работы члены комиссии предложили внести ряд изменений в уголовный кодекс Австралии, самым главным и самым спорным из которых стало предложение об уголовном преследовании представителей различных институтов, которые "знали, подозревали или должны были подозревать" случаи сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.