15 августа 2017 г.
последняя новость: 15:50
Шломит Малка пришла в себя
В Израиле появились библейские вина
От Малахова дождались сенсации
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:50 Секстремистка движения FEMEN пришла в киевскую полицию в образе людоеда
15:39 Индия купила у Израиля системы охраны для границы с Бангладеш
15:30 Первая леди Зимбабве предстанет перед судом ЮАР: она избила любовницу сына
14:37 "Торговая война" с Китаем: Трамп подписал меморандум о расследовании
13:48 Нигерийский беженец, выдававший себя за гея, убил "Ангела Ахауса"
12:47 Архиепископ Мельбурна пойдет в тюрьму, но не раскроет тайну исповеди
11:38 В Швейцарии начнут продавать гамбургеры из червей
11:36 Станция метро Holborn в Лондоне эвакуирована в связи с задымлением
10:57 В Бостоне второй раз в этом году осквернен мемориал жертвам Холокоста
10:07 ФСБ заявила о задержании в Крыму очередного "диверсанта"
В мире

Индия купила у Израиля системы охраны для границы с Бангладеш

время публикации: 15:39 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати

Индийская пограничная полиция (BSF) сообщила о закупке у Израиля систем обеспечения безопасности границ и предотвращения инфильтрации, используемых на границах с Египтом и с сектором Газы.

На первом этапе системы будут установлены в штатах Трипура, Западный Бенгал и Ассам на границе с государством Бангладеш.

Согласно сообщению, развертывание позволит BSF перейти от традиционного патрулирования границ к использованию мобильных отрядов быстрого реагирования, которые будут выдвигаться в место обнаруженной электронными системами попытки нарушения границы.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 февраля 2017 г.
Индия завершает развертывание израильских систем ПВО на границе с Пакистаном
// NEWSru.co.il // В мире // 25 августа 2016 г.
Индия планирует установить в Кашмире израильские радары







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 15 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017