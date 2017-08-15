Индия купила у Израиля системы охраны для границы с Бангладеш

Индийская пограничная полиция (BSF) сообщила о закупке у Израиля систем обеспечения безопасности границ и предотвращения инфильтрации, используемых на границах с Египтом и с сектором Газы.

На первом этапе системы будут установлены в штатах Трипура, Западный Бенгал и Ассам на границе с государством Бангладеш.

Согласно сообщению, развертывание позволит BSF перейти от традиционного патрулирования границ к использованию мобильных отрядов быстрого реагирования, которые будут выдвигаться в место обнаруженной электронными системами попытки нарушения границы.