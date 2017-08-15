Daily Mail: израильтянин убит в Бруклине в драке из-за стоянки

По данным издания The Daily Mail в ходе драки в Бруклине двое проживающих в Нью-Йорке израильтян получили ножевые ранения. Один из них, 23-летний Омри Даган, умер в больнице.

Младший, 29-летний брат Омри, получил ножевое ранения в руку, и находится в больнице в стабильном состоянии.

Согласно публикации, братья вступили в перепалку с двумя мужчинами, перекрывшими своим автомобилем въезд на стоянку младшего из братьев.

Ссора перешла в драку, и неизвестные пустили в ход ножи.

Преступников разыскивает полиция.