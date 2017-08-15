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Лидер КНДР объявил, что отложит удар по Гуам, чтобы понаблюдать за "глупыми янки"

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Лидер КНДР объявил, что отложит удар по Гуам, чтобы понаблюдать за "глупыми янки"

Северкорейский лидер Ким Чен Ын объявил о своем решении отсрочить ракетный удар по острову Гуам и "еще немного" понаблюдать за действиями США в регионе, сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

При этом лидер КНДР подчеркнул, что все еще может приказать нанести авиаудар по острову с американскими военными базами, если "глупые янки" устроят новые провокации.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис предупреждал, что ракетный удар Пхеньяна по американской территории может "быстро перерасти в войну".

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне участившихся ракетных испытаний КНДР и резкой реакции на поведение Пхеньяна со стороны США.

5 августа Совет безопасности ООН единогласно принял решение о введении новых санкций против Северной Кореи в связи с недавними испытаниями Пхеньяном баллистических межконтинентальных ракет.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в адрес КНДР дополнительных санкций со стороны США.

28 июля КНДР осуществила запуск очередной ракеты, которая могла упасть на территории экономической зоны Японии. По данным представителей вооруженных сил Южной Кореи, ракета, предположительно, баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

4 июля власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров. Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут. Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ). Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США. Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.

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