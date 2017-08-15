Трагедия на Острове вечной весны: упавшее дерево лишило жизни 11 человек

Не менее одиннадцати человек погибли и еще 35 получили ранения различной степени тяжести в результате несчастного случая, происшедшего на религиозном празднике Феста-да-Сеньора-ду-Монтев на острове Мадейра, где крупное дерево упало на людей, следовавших к месту проведения церковной службы.

Среди жертв, возможно, есть дети, сообщают во вторник, 15 августа, зарубежные СМИ со ссылкой на газету Рortugal Resident.

К месту происшествия прибыли полицейские пожарные и сотрудники Красного Креста. Количество погибших и пострадавших варьируется в зависимости от источника информации, официальный телеканал сообщает об 11 жертвах.

Отметим, что религиозный фестиваль Феста-да-Сеньора-ду-Монтев привлекает на Мадейру, которую также называют "Остров вечной весны", тысячи людей со всего мира. Впрочем, в этом году праздничные мероприятия будут отменены в связи с трауром по жертвам.