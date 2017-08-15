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В мире

Сход оползня в Сьерра-Леоне: около 400 человек погибли, тысячи остались без жилья

время публикации: 20:28 | последнее обновление: 20:28 блог версия для печати фото
Сход оползня в Сьерра-Леоне: около 400 человек погибли, тысячи остались без жилья

Жертвами схода оползня в Сьерра-Леоне стали около 400 человек. Не менее 3.000 человек потеряли свои дома. Поиски пропавших продолжаются. По оценкам властей, число жертв может значительно возрасти.

Причиной схода оползня стали продолжительные ливни.

Президент Сьерра-Леоне, объявивший в стране военное положение, обратился к международному сообществу с просьбой оказать государству срочную гуманитарную помощь.

Согласно заявлению "Красного креста", у спасателей не хватает оборудования для извлечения погребенных под землей жертв.

Сход оползня вызвал также перебои с работой экстренных служб. По заявлениям местных властей, скорая помощь оказалась не приспособлена к возросшему количеству вызовов, возникли проблемы с перевозкой и хранением тел, количество которых превышает вместимость местных моргов. Армия Сьерра-Леоне приступила к созданию мест для массовых захоронений жертв катастрофы.

Наводнения такого масштаба не редкость в Сьерра-Леоне, где ветхое жилье регулярно сметается ливневыми дождями. В 2015 году в результате подъема воды без крыши над головой остались тысячи людей, десять человек погибли.

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