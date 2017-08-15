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"Убить еврея": в Каннах водитель автомобиля напал с ножом на отца семейства

время публикации: 16:32 | последнее обновление: 16:32 блог версия для печати фото
"Убить еврея": в Каннах водитель автомобиля напал с ножом на отца семейства

Полиция Франции сообщает, что в минувший четверг в Каннах злоумышленник, вооруженный ножом, напал еврея на глазах у его жены и ребенка. Национальное бюро по борьбе с антисемитизмом (BNVCA), зафиксировавшее этот инцидент, называет пострадавшего Б. Оливье.

Об этом происшествии пишет во вторник, 15 августа, агентство еврейских новостей JTA.

Пострадавший рассказал, что около 11:00 по местному времени он вместе с женой и ребенком переходил дорогу. Нападавший, человек европейской наружности, находившийся за рулем автомобиля, не успел вовремя затормозить перед пешеходным переходом и едва не наехал на Оливье.

После этого водитель выскочил из машины с ножом и набросился на него с грязными ругательствами, в числе которых было и пожелание "убить еврея".

В статье отмечается, что на пострадавшем был надет кулон в форме Звезды Давида. Оливье и его семья были вынуждены бежать с места происшествия. BNVCA сообщает, что полиция идентифицировала личность преступника, однако о том, был ли он задержан, не информирует.

Правозащитники требуют от правоохранительных органов привлечь виновного к ответственности за преступление с отягчающими обстоятельствами и отразить в приговоре антисемитский характер этого инцидента.

В статье отмечается, что подавляющее большинство физических нападения на евреев во Франции совершают арабы и мусульмане. Однако, как предупреждает BNVCA, их безнаказанность провоцирует других экстремистов на подобные преступления.

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Вторник, 15 августа 2017 г.
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