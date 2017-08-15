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Школьный роман повторился спустя 21 год: Дэвид и Ребекка вновь влюбились друг в друга

время публикации: 18:02 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
Школьный роман повторился спустя 21 год: Дэвид и Ребекка вновь влюбились друг в друга

Жительница Калифорнии Ребекка Йенсволд Хайес, 38 лет, и ее школьная любовь, 40-летний Дэвид Уорд, воссоединились спустя годы после разлуки. Эта пара рассталась в 1995 году – не дождавшись рождения ребенка, которым девушка была беременна.

Об этом радостном событии пишет во вторник, 15 августа, сайт телеканала ABC News, который украсил статью фотографиями счастливых влюбленных и их сына – 21-летнего Клейтона Йенсволда.

После расставания Ребекка и Дэвид создали семьи, каждый свою, и родили детей, но их супруги странным образом умерли в молодом возрасте, и к моменту новой встречи бывшие одноклассники вновь были свободны.

В 2013 году трагически погиб Пол, муж Ребекки, а жена Дэвида умерла в 2016 году от рака шейки матки. Эти потери сблизили бывших влюбленных, которые обратились друг и другу за поддержкой, и их чувства вспыхнули с новой силой, говорится в этой статье.

Ребекке пришла в голову забавная идея: сделать фотосессию "новорожденного" сына для его отца – и таким образом заполнить лакуну в его биографии. Фотографии счастливых родителей и их взрослого сына в роли младенца публикуют сегодня зарубежные СМИ.

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