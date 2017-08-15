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Нигерийский беженец, выдававший себя за гея, убил "Ангела Ахауса"

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати фото
Нигерийский беженец, выдававший себя за гея, убил "Ангела Ахауса"

В окружном суде немецкого города Мюнстер, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, рассматривается дело 28-летнего беженца из Нигерии, которого пресса называет Энтони И. Он обвиняется в убийстве 22-летней студентки Супики Параманатан, которая работала волонтером в лагере беженцев.

Обитатели лагеря любили эту девушку и называли ее "Ангел Ахауса", пишет во вторник, 15 августа, британский таблоид The Daily Mail.

Энтони также инкриминируется введение властей Германии в заблуждение: он утверждал, что является гомосексуалистом и боролся с террористической исламистской группировки "Боко Харам". В ходе следствия выяснилось, что оба эти утверждения не соответствуют действительности.

Супика, уроженка Шри-Ланки, приехала в Германию с семьей несколько лет назад. Она училась и активно помогала детям-беженцам. Энтони и Супика встретились в августе прошлого года городке Ахаус, где располагается лагерь беженцев, и в течение нескольких недель поддерживали романтические отношения, после чего девушка оставила нигерийца.

Он не смирился с этой потерей и в феврале текущего года подстерег Супику, возвращавшуюся из дома ее друзей, набросился на нее с ножом и нанес не менее 50 ранений. Супика пыталась остановить убийцу с помощью газового баллончика, но эта мера не помогла.

Раненая доползла, истекая кровью, до местной больницы и скончалась спустя короткое время от кровопотери. Она была теплым и щедрым человеком, и в свой день рождения послала подарки бездомным на ее родине, о чем рассказали беженцы журналистам.

Убийца скрылся с места преступления и пересек границу Швейцарии, однако был задержан местной полицией на вокзале Базеля – спустя два дня после этих событий.

Приговор по данному делу будет вынесен 20 сентября, преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

В статье также сообщается, что нигериец подал прошение о предоставлении убежища, но власти страны ему отказали в этом.

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Вторник, 15 августа 2017 г.
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