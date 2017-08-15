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Трое россиян задержаны в Испании по подозрению в убийстве во время драки в ночном клубе

время публикации: 03:53 | последнее обновление: 04:09 блог версия для печати фото
Трое россиян задержаны в Испании по подозрению в убийстве во время драки в ночном клубе

Правоохранительные органы Испании задержали трех российских граждан, которые подозреваются в убийстве.

Как сообщают испанские СМИ, 12 августа в одном из ночных клубов города Льорет-де-Мар в Каталонии произошла драка, в ходе которой был ранен 22-летний гражданин Италии. Пострадавший был доставлен в больницу, где позднее скончался от полученных ранений.

По информации местной полиции, задержанные – выходцы из Чечни в возрасте 20, 24 и 26 лет. Они имеют разрешение на жительство во Франции.

Посольству России в Испании известно о задержании в Льорет-де-Мар трех человек, однако оно пока не подтверждает, что речь идет о гражданах РФ. Об этом в понедельник, 14 августа, заявил ТАСС представитель российского диппредставительства.

"В посольстве России в Испании знают о задержании в Льорет-де-Мар группы лиц. Однако принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается", – сказал дипломат.

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