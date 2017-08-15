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В мире

Израильтяне столкнулись в швейцарской гостинице с антисемитскими надписями

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото
Ароза. Швейцария

Израильская ультраортодоксальная семья, отдыхая в Швейцарии, обнаружила в своей гостинице антисемитские объявления, адресованные постояльцам-евреям, сообщает Второй канал ИТВ.

Семья сняла номер в гостинице Aparthaus Paradise в швейцарской Арозе по рекомендациям в интернете. По словам отца семейства, хозяйка отеля была очень мила и обходительна при заказе гостиницы, однако, приехав в отель, израильтяне обнаружили объявления странного содержания.

"Нашим еврейским постояльцам. Пожалуйста, принимайте душ до и после бассейна. Если вы нарушите правила, я буду вынуждена закрыть для вас бассейн", - гласила вывеска у бассейна.

"Еврейским постояльцам. Вы можете пользоваться холодильником только с 10:00 до 11:00 и с 16:30 до 17:30. Надеюсь, вы поймете, что наш персонал не любит, чтобы его часто беспокоили", - было написано на кухне.

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