15 августа 2017 г.
последняя новость: 12:47
Шломит Малка пришла в себя
В Израиле появились библейские вина
От Малахова дождались сенсации
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:47 Архиепископ Мельбурна пойдет в тюрьму, но не раскроет тайну исповеди
11:38 В Швейцарии начнут продавать гамбургеры из червей
11:36 Станция метро Holborn в Лондоне эвакуирована в связи с задымлением
10:57 В Бостоне второй раз в этом году осквернен мемориал жертвам Холокоста
10:07 ФСБ заявила о задержании в Крыму очередного "диверсанта"
09:35 Лидер КНДР объявил, что отложит удар по Гуаму, чтобы понаблюдать за "глупыми янки"
09:29 Daily Mail: израильтянин убит в Бруклине в драке из-за стоянки
08:50 Израильтяне столкнулись в швейцарской гостинице с антисемитскими надписями
03:53 Трое россиян задержаны в Испании по подозрению в убийстве во время драки в ночном клубе
22:59 Во Франции автомобиль врезался в пиццерию: погибла 8-летняя девочка, 12 пострадавших
В мире

В Швейцарии начнут продавать гамбургеры из червей

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 12:22 блог версия для печати фото
Продукты из насекомых богаты белками

Черви, саранча и сверчки - еду из этих насекомых вскоре начнет продавать крупная швейцарская сеть супермаркетов Coop. Чтобы насекомые годились для употребления человеком в пищу, они должны в течение четырех поколений разводиться под контролем специалистов, сообщает Десятый канал ИТВ.

Швейцария станет первой европейской страной, изменившей закон, чтобы допустить продажу продуктов из насекомых. В США это разрешили делать уже несколько лет назад

Объявлено, что первым продуктом из этой серии будут гамбургеры, изготовленные из червей.

Продукты из насекомых богаты белками и считаются более полезными для окружающей среды.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 15 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017