В Швейцарии начнут продавать гамбургеры из червей

Черви, саранча и сверчки - еду из этих насекомых вскоре начнет продавать крупная швейцарская сеть супермаркетов Coop. Чтобы насекомые годились для употребления человеком в пищу, они должны в течение четырех поколений разводиться под контролем специалистов, сообщает Десятый канал ИТВ.

Швейцария станет первой европейской страной, изменившей закон, чтобы допустить продажу продуктов из насекомых. В США это разрешили делать уже несколько лет назад

Объявлено, что первым продуктом из этой серии будут гамбургеры, изготовленные из червей.

Продукты из насекомых богаты белками и считаются более полезными для окружающей среды.