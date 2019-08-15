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The Washington Post: у Эпштейна была сломана подъязычная кость

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:51 блог версия для печати фото
The Washington Post: у Эпштейна была сломана подъязычная кость
The Washington Post: у Эпштейна была сломана подъязычная кость

Издание The Washington Post пишет со ссылкой на собственные источники, что у финансиста Джеффри Эпштейна, найденного повешенным в тюрьме на Манхэттене, были множественные переломы костей шеи. В частности, сломана подъязычная кость – такой перелом можно наблюдать у жертв суицида, особенно у пожилых мужчин, но чаще такая травма встречается в случае удушения.

Опубликованные данные не являются официальными, и они только добавляют вопросов по поводу обстоятельств смерти Эпштейна.

Главный судмедэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон, которая проводила вскрытие, указала в графе причины смерти: "Выясняются".

14 августа агентство Associated Press и газета The New York Times со ссылкой на анонимный источник, близкий к расследованию, сообщали, что тюремщики, которые в ночь на 10 августа должны были постоянно следить за Джеффри Эпштейном, не контролировали ситуацию и сделали в тюремном журнале записи, не соответствовавшие действительности. Согласно выводам следствия, тюремщики спали не менее трех часов, и в это время Эпштейн покончил с собой.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что требуется всестороннее расследование обстоятельств смерти финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме в Нью-Йорке. При этом президент подчеркнул, что "понятия не имеет", причастны ли к смерти Эпштейна супруги Билл и Хиллари Клинтон, передает CNBC.

Напомним, что в прошлом и Клинтоны, и Трамп поддерживали дружеские отношения с Эпштейном. Но Трамп настаивает на том, что уже 15 лет не общался с ним.

Министерство юстиции США уведомило, что сменено руководство тюрьмы, в которой содержали Эпштейна. Тюремщики, "проспавшие" самоубийство, отстранены от работы.

Джеффри Эпштейн, известный финансист, которого обвиняли в сексуальных преступлениях и в торговле несовершеннолетними, был найден повесившимся в своей камере 10 августа. Две недели назад он предпринимал уже попытку самоубийства, но охранники успели ему помешать. После этого он должен был находиться под надзором 24 часа в сутки. Однако выяснилось, что за три часа до самоубийства охранники прекратили за ним наблюдать.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 15 августа 2019 г.
Le Temps о "деле Эпштейна": под подозрением неуловимая Гислейн Максвелл
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2019 г.
Жертва Эпштейна обратилась в суд и требует возмещения ущерба
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2019 г.
Источник: тюремщики спали, когда Джеффри Эпштейн покончил с собой
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2019 г.
Трамп заявил, что требуется всестороннее расследование обстоятельств смерти Джеффри Эпштейна





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Четверг, 15 августа 2019 г.
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