Пожар в лучшем зоопарке Британии; под угрозой более двадцати тысяч животных

В известном британском зоопарке, расположенном в городе Честер, на северо-западе Англии, в субботу, 15 декабря, начался пожар. Тысячи посетителей, находившихся на территории зоопарка, были эвакуированы.

По данным Daily Mail, в зоопарке обитают более 21 тысячи животных, и все усилия пожарных, прибывших на место происшествия, нацелены на то, чтобы спасти их. В зоне риска находятся орангутаны и крокодил, а также серпентарий с редкими видами змей. Работники зоопарка пытаются помочь пожарным.

Однако точных данных о том, что происходит на его территории, пока нет. Посетители и очевидцы делятся в социальных сетях впечатлениями от пожара в Честере; многие из них утверждают, что ситуация ухудшается с каждым часом.

Честерский зоопарк был создан в 1931 году Джорджем Моттершидом и членами его семьи. Это один из крупнейших зоопарков Великобритании, его площадь составляет более 51 гектара.

В 2014 году Честерский зоопарк стал самым посещаемым "аттракционом дикой природы" Великобритании с 1,4 млн посетителей. А в июле 2015 года TripAdvisor назвал Честерский зоопарк лучшим зоопарком Великобритании и седьмым в мире.