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NEWSru.co.il :: В мире15 декабря 2019 г., 16:26

"Мосад" помог предотвратить серию терактов на территории Дании и других стран Европы

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&quot;Мосад&quot; помог предотвратить серию терактов на территории Дании и Европы &quot;Мосад&quot; помог предотвратить серию терактов на территории Дании и Европы &quot;Мосад&quot; помог предотвратить серию терактов на территории Дании и Европы

Благодаря израильской разведке удалось предотвратить серию терактов в странах Европы. Спасены десятки, возможно, сотни жизней людей. Об этом сообщили 12-й канал израильского телевидения и сайт "Мако".

Согласно информации, которая была озвучена в центральном выпуске новостей, вышедшем на 12-м канале ИТВ в субботу 14 декабря, "Мосад" вел пристальное наблюдение за боевиками с Ближнего Востока, особенно за членами "Исламского государства" и "Всемирного джихада", возвращающихся из Сирии в страны Европы, используя свои европейские паспорта.

В частности, наблюдение велось за несколькими выходцами из Дании, а также уроженцами Пакистана, имеющих близких родственников в Дании. После возвращения на родину они приступили к планированию серии террористических нападений. "Мосад" передал информацию о террористической активности бывших боевиков "Исламского государства" спецслужбам Дании.

Спецслужбы Дании, в свою очередь, после наблюдения за гражданами, на которых указала израильская разведка, пришли к выводу, что речь идет о террористической ячейке. В семи городах Дании были произведены облавы, в ходе которых были задержаны 22 предполагаемых террориста, изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, а также план нападений.

Отметим, что израильская разведка и в прошлом помогала в предотвращении терактов в Европе и других странах мира.



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