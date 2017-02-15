ISRO: индийская ракета вывела на орбиту рекордные 104 спутника, включая израильские

Индийская ракета-носитель PSLV-C37 в среду успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Как отмечает РИА Новости, пуск ракеты транслировали в прямом эфире индийские СМИ. Через 17 минут после старта начался вывод спутников на орбиту, который прошел в несколько этапов. Вся миссия продлилась почти полчаса.

Президент ISRO Киран Кумар подтвердил успешное завершение миссии. "PSLV-C37 успешно вывела на орбиту все 104 спутника. Я поздравляю всю команду ISRO с этим достижением", – заявил он на пресс-конференции после пуска.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил индийских ученых с успешным пуском.

Этот пуск стал рекордным для мировой космической индустрии по числу запущенных одновременно спутников. Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал России – 37 спутников – в 2014 году. США запускали одновременно 30 спутников. Последнее достижение Индии в этой сфере датировалось 22 июня 2016 года, когда ISRO успешно вывела на орбиту сразу 20 спутников.

Основным грузом стал индийский спутник Cartosat-2, который весит около 714 килограммов и предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Cartosat-2 отделился от ракеты первым, через 17,5 минут полета, и был выведен на гелиосинхронную орбиту на высоте около 505 километров. Он стал уже четвертым индийским спутником этой серии, запущенным на орбиту. Срок службы данного типа спутников составляет пять лет.

Остальные 103 спутника являются наноспутниками (массой 1-10 килограммов), из которых лишь два индийских – INS-1A и INS-1B. Подавляющее большинство спутников, 88, принадлежат одной фирме – американской частной компании Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско. Ее спутники, называемые Dove (4,7 килограмма каждый), предназначены для съемки поверхности Земли.

Другая американская фирма – Spire Global – запустила при помощи индийской ракеты восемь наноспутников Lemur, предназначенных для отслеживания перемещения кораблей.

Другие наноспутники принадлежат Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии, ОАЭ, передает ISRO. Общий вес всех спутников составил 1378 килограммов.

В декабре 2016 года издание Times of India сообщало, что планируется в рамках этой программы запуск двух израильских спутников – студенческого пико-спутника BGU Sat университета Бен-Гурион весом 1 килограмм и спутника для медицинских экспериментов компании Space Pharma.





