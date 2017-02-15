Дональд Трамп: "Мне все равно, два государства или одно"

Через месяц после инаугурации Дональда Трампа состоялась его первая встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Израильские обозреватели отмечают, что с момента приземления самолета с израильской делегацией в Вашингтоне принимающая страна делает все, чтобы дать понять: Нетаниягу является желанным гостем в США.

Около 19:02 по израильскому времени Биньямин и Сара Нетаниягу подъехали к центральному подъезду Белого дома. Президент США Дональд Трам и его супруга вышли, чтобы встретить гостей.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу вызвала большой интерес во всем мире, о чем свидетельствует большое количество журналистов, которые собрались в Восточной комнате Белого дома, где проходил совместный брифинг двух лидеров.

Открывая встречу, президент США заявил, что Белый дом "восстанавливает теплые отношения с Израилем".

Он отметил, что сотрудничество между США и Израилем основано на общих ценностей: свободе личности и стремлении к миру. По его словам, на этих принципах держится демократия Израиля, который является символом стойкости и выживания. "Мы не забудем то, что пережил еврейский народ, и вашу смелость перед лицом враждебности и насилия", - заявил Трамп.

Президент США напомнил, что Израиль противостоит серьезным угрозам, в том числе ядерной, исходящей от Ирана. и пообещал, что будет сделано все возможное для того, чтобы Тегеран не завладел ядерным оружием. "Мы обещаем, что Израиль сможет защитить себя", - сказал Дональд Трамп.

Трамп также назвал "нелогичным и непорядочным" отношение к еврейскому государству в мире и в ООН: "Мы должны гарантировать Израилю большую безопасность".

Отвечая на вопросы журналистов о его видении решения палестино-израильского конфликта, Дональд Трамп заявил: "Я согласен как на два, так и на одно государство - это пусть решат участники конфликта. В какой-то момент я был бы рад, если бы это были два государства, но будет так, как решат стороны. Главное, чтобы в итоге прямых переговоров был заключен мирный договор".

На вопрос о переносе посольства США в Иерусалим, Трамп ответил, что он серьезно рассматривает эту возможность. "Подождем, посмотрим, что будет", - добавил он.

Дональд Трамп также обратился к Биньямину Нетаниягу и попросил "немного попридержать строительство в поселениях" до нового соглашения, которое, по словам Трампа, многих удивит.

Говоря о палестино-израильском конфликте и переговорах между Иерусалимом и Рамаллой, президент США сказал, что израильтянам придется проявить определенную гибкость: "Я знаю, это сложно. Они должны показать, что действительно заинтересованы в соглашении. И я думаю, что новая концепция Белого дома, которую мы уже обсуждали, позволит им проявить гибкость". Президент США также отметил, что палестинцам придется признать право Израиля на существование, отказаться от подстрекательства и ненависти, которым они учат детей с самого раннего возраста".

В ответ на вопрос о растущем антисемитизме в Соединенных Штатах Дональд Трамп пообещал: он сделает все возможное, чтобы противостоять расизму, отметив отметил, что это важно также лично для него, поскольку его дочь, зять, трое внуков и множество друзей - евреи. Он полагает, что перемены в США можно будет увидеть уже через несколько лет.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь подчеркнул, что заинтересован в соглашении с ПНА. Он повторил, что препятствием на пути к соглашению являются не поселения, а отказ руководства ПНА признать право еврейского государства на существование, а также отказ выполнить требования Израиля по соблюдению мер безопасности.

Нетаниягу отметил, что при любом соглашении Израиль должен сохранить за собой контроль в вопросах безопасности на всей территории от Иордана до Средиземного моря. Премьер-министр отказался отвечать на вопрос о том, остаются ли в силе параметры его "бар-иланской речи" и предложил сфокусироваться не на лозунгах, а на сути.

По мнению премьер-министра Израиля, перспектива достижения соглашения кроется в региональном процессе при участии умеренных арабских режимов. Премьер-министр Израиля отклонил обвинение в колониализме, заявив: "Иудеи зовутся иудеями, так как они из Иудеи. Поэтому мы не можем являться колонизаторами тут".

Согласно публикациям в СМИ, в расписании Дональда Трампа выделено на встречу с израильским лидером около двух с половиной часов. После окончания переговоров супруги Нетаниягу примут участие в совместном с четой Трамп обеде.





