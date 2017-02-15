15 февраля 2017 г.
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В мире

Источник в Белом доме: "Президент Трамп не настаивает на принципе двух государств"

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
В Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и государственного секретаря США Рекса Тиллерстона
Источник в Белом доме: "Президент Трамп не настаивает на принципе двух государств"
Источник в Белом доме: "Президент Трамп не настаивает на принципе двух государств"

Вечером 14 февраля в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и государственного секретаря США Рекса Тиллерстона. Согласно опубликованной информации, встреча продолжалась примерно два часа, в ходе переговоров Нетаниягу и Тиллерстон обсуждали все актуальные для ближневосточного региона проблемы, в первую очередь иранскую тематику. Перед завершением встречи Нетаниягу пригласил Тиллерстона посетить Израиль в ближайшее время.

15 февраля состоится встреча главы правительства Израиля с президентом США Дональдом Трампом. Вечером во вторник, выступая перед журналистами, высокопоставленный источник в Белом доме заявил на условиях анонимности, что президент США не будет настаивать на урегулировании конфликта между Израилем и ПНА на основе принципа "двух государств для двух народов". Источник, слова которого цитируют израильские журналисты, находящиеся в Вашингтоне, добавил: "Президент Трамп заинтересован начать работу по достижению соглашения между Израилем и палестинцами, но оно не обязательно должно базироваться на принципе двух государств. Лишь сами стороны определят модель соглашения. Президент США заинтересован в возобновлении переговоров между Израилем и ПНА, окажет помощь в ходе дипломатического процесса, однако не намерен навязывать сторонам тот или иной путь к миру".

Речь идет об отказе от традиционной внешнеполитической линии США. Предыдущие администрации Белого дома выступали в поддержку создания Палестинского государства и урегулирования на основании принципа двух государств. Перед последними президентскими выборами этот пункт был изъят из внешнеполитической платформы Республиканской партии.

Заявления источника в Белом доме уже вызвали резкую критику со стороны представителей ПНА. Высокопоставленный активист ФАТХа Кадура Фарес заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ": "Отказ от принципа двух государств будет исторической ошибкой, поскольку это единственная модель, способная привести к миру между израильтянами и палестинцами".

Ни один израильский официальный источник не комментирует заявление источника в Белом доме. Напомним, что перед отлетом Нетаниягу в Вашингтон в правительстве разгорелась дискуссия по поводу той позиции, которую глава правительства должен представить на переговорах с президентом США. Лидеры "Байт Иегуди" Нафтали Беннет и Айелет Шакед, а также некоторые министры от "Ликуда", настаивали на публичной декларации отказа от принципа двух государств для двух народов. Нетаниягу не сообщил, что именно он намерен сказать Трампу. "Я буду возглавлять и направлять процесс укрепления исторического союза с США на благо нашей национальной безопасности и всех граждан страны", – сказал премьер-министр перед вылетом.

Ожидается, что в ходе встречи Нетаниягу и Трампа будут обсуждаться также проблемы Ирана и Сирии, причем эти темы будут превалирующими.

Израильские СМИ сообщали, что в ходе переговоров с Трампом израильский премьер намерен поднять вопрос о возможности репатриации в Израиль Джонатана Полларда.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 февраля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 14 февраля 2017 г.
Нетаниягу прибыл в Вашингтон и провел совещание накануне встречи с Трампом







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