Убийца детей в школе во Флориде использовал пожарную сирену, чтобы собрать толпу

Полиция Флориды публикует новые данные о вооруженном нападении, совершенном 14 февраля, в День всех влюбленных, в старшей школе имени Марджори Стоунмэн Даглас в городе Паркленд (72 км от Майами).

- Стрельба в школе во Флориде. Фоторепортаж

Шериф округа Бровард Скотт Исраэль сообщил журналистам, что жертвами стрельбы стали 17 человек, еще 16 получили ранения, трое из них госпитализированы в критическом состоянии. Личности почти всех погибших установлены.

Названо имя задержанного убийцы: это Николас Круз (1999 года рождения), бывший ученик этой школы, исключенный за многочисленные нарушения дисциплины. По словам полицейских, на его страницах в соцсетях найдены публикации, "вызывающие большое беспокойство".

Со слов сенатора от Флориды Билла Нельсона, давшего комментарий телеканалу MSNBC, известно следующее: Николас Круз прошел на территорию школы с оружием, дымовыми шашками и противогазом, он включил пожарную тревогу, рассчитывая, что ученики выбегут в коридор и образуется толпа, что позволит убить как можно больше людей.

Полиция уточняет: Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, у него было множество магазинов с патронами к этой винтовке. В общей сложности он успел сделать более 40 выстрелов.

В здании школы Николас Круз убил 12 человек (школьников и учителей), еще троих он застрелил рядом со школой. Двое тяжелораненых позже умерли в больницах.

После стрельбы Крузу удалось скрыться, смешавшись с толпой школьников. Он был арестован в соседнем городе Корал-Спрингс, примерно в 2 км от места преступления. При задержании убийца был легко ранен.

На первом допросе убийца заявил, что стрелял "ради собственного удовольствия". Он также сообщил, что неоднократно угрожал прийти с оружием в эту школу, но другие ученики смеялись над ним и не верили, что подобное может произойти.

По оценке полиции и ФБР, убийца был хорошо подготовлен к нападению и действовал в одиночку.

В старшей школе имени Марджори Стоунмэн Даглас в городе Паркленд обучаются около 3 тысяч школьников. Это одно из крупнейших образовательных учреждений для старшеклассников в данном районе Флориды.

СПИСОК ЖЕРТВ

Полный список жертв пока не публикуется. Известно, что среди убитых оказалась девушка из еврейской семьи Джейми Гуттенберг.

Сообщается также, что среди убитых школьный футбольный тренер и охранник школы Аарон Фейс, пожертвовавший собой и пытавшийся спасти школьников, а среди раненых сын заместителя шерифа.

В некоторых публикациях утверждается, что Фейс был тяжело ранен, но выжил, а погиб тренер по легкой атлетике 49-летний Крис Хиксон.

The Sun публикует также список тех, кто пока считается пропавшим без вести. Но официально эти имена не называются полицией.

Раввин Шои Бистон из еврейской общины в городе Паркленд (штат Флорида) сообщил израильскому сайту Walla, что, по меньшей мере, четверо учеников, убитых в результате стрельбы в школе имени Марджори Стоунмэн Даглас, были евреями, а один из них был из израильской семьи, переехавшей в США.

МИД Израиля на данном этапе заявляет, что не располагает сведениями о пострадавших израильтянах в результате этого нападения.

Сайт газеты The New York Times приводит рассказ одной из свидетельниц. По словам 17-летней Ребекки Богарт, она услышала выстрелы, когда учитель заканчивал в классе обсуждение Холокоста. Все ученики сели на пол и забрались под столы, и укрывались таким образом 10-15 минут, говорит она. Пулями были разбиты стекла в окнах классной комнаты. Не менее пяти одноклассников Ребекки были ранены. Когда на место происшествия прибыла полиция, в первую очередь были эвакуированы раненые. Потом стали выводить остальных. Поскольку стрелявший не был задержан сразу, школьников выводили вереницами с поднятыми руками, проверяя, нет ли среди них подозреваемых в совершении нападения.





