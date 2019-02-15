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В мире

Саммит "Вышеградской группы" в Израиле под угрозой: президент Польши возмущен словами Нетаниягу

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 10:59 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу (слева) и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович (справа) на саммите в Варшаве. 14 февраля 2019 года
Саммит в Варшаве. 14 февраля 2019 года
Анджей Дуда и Биньямин Нетаниягу на саммите в Варшаве. 14 февраля 2019 года

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на пятницу, 15 февраля, выразил сомнения в целесообразности проведения встречи "Вышеградской группы" в Израиле в случае, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу действительно говорил о причастности поляков к убийствам евреев в годы Холокоста.

На своей странице в Twitter Дуда написал: "Если заявление премьер-министра Нетаниягу прозвучало так, как сообщают СМИ, я готов предложить резиденцию президента Республики Польша "Замечек" в Висле для встречи премьер-министров Вышеградской группы (V4). Израиль не является хорошим местом для встреч в этой ситуации, несмотря на предыдущие договоренности".

Ранее израильский журналист Амихай Штайн (корпорация "Кан") сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий "всерьез рассматривает" возможность отмены визита на саммит Вышеградской группы, если она будет проходить в Израиле.

На этом фоне посол Израиля в Варшаве Анна Азари была вызвана в МИД Польши. Причем ради этой беседы ей пришлось отменить запланированный вылет в Израиль.

Напомним, что 11 января было объявлено о проведении в Иерусалиме 18-19 февраля международного саммита стран Центральной Европы ("Вышеградской группы"), в котором примут участие премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Но в сложившейся ситуации саммит может быть перенесен в другое место.

Причиной для скандала послужила публикация на сайте англоязычной израильской газеты The Jerusalem Post. Журналистка Това Лазарофф написала, что во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на бывшей территории Варшавского гетто, Нетаниягу произнес: "Поляки сотрудничали с немцами (во время Холокоста)". Заявление о том, что поляки помогали немцам убивать евреев во время Второй мировой войны, прозвучало в ходе встречи с израильскими журналистами, пишет она.

В то же время, Нетаниягу подчеркнул, что стоит различать прошлое и настоящее, отметив, что сегодня в Западной Европе уровень антисемитизма выше, чем в Восточной Европе, отмечается в публикации The Jerusalem Post.

Ноа Ландау пишет в газете "Гаарец", что Нетаниягу также прокомментировал принятый в Польше "закон о Холокосте", в соответствии с которым запрещено публичное обвинение в причастности к уничтожению евреев. "Говорят, что поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кому бы предъявили иск за такого рода высказывания", – заявил израильский премьер, пишет "Гаарец".

Напомним, что в прошлом году в Польше были приняты поправки к закону об Институте национальной памяти, так называемый "закон о Холокосте". Согласно этому закону человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности мог быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года. Закон также запрещал использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию предполагалось подвергать и тех, кто попытается "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений". Но в июне 2018 года параграф, вводящий уголовную ответственность за упоминание причастности поляков к преступлениям нацистов, был удален из этого закона и Анджей Дуда подписал новую версию.

Тем не менее, власти Польши крайне негативно реагируют на любые упоминания о роли поляков в массовом уничтожении евреев на территории своей страны в годы Второй мировой войны.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 января 2019 г.
Дипломатический рывок Нетаниягу: 5 стран и 4 саммита за два месяца
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2019 г.
Иерусалим примет саммит Вышеградской четверки
// NEWSru.co.il // В мире // 16 июля 2018 г.
Экс-примас Польши: Закон о Холокосте разбудил антисемитизм
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июля 2018 г.
Совместная декларация Иерусалима и Варшавы о Холокосте вызвала возмущение в Израиле
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июня 2018 г.
Польша удалила из Закона о Холокосте параграф, возмутивший Израиль
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июня 2018 г.
Польский парламент принял поправки к "закону о Холокосте"





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Пятница, 15 февраля 2019 г.
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