Канцелярия премьер-министра объяснила "скандальное высказывание" Нетаниягу

В пятницу, 15 февраля, канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала дополнительные разъяснения, касающиеся скандального высказывания Биньямина Нетаниягу. Об этом сообщает "Аруц 7".

Напомним, причиной для скандала послужила публикация на сайте англоязычной израильской газеты The Jerusalem Post. Журналистка Това Лазарофф написала, что во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на бывшей территории Варшавского гетто, Нетаниягу произнес: "Поляки сотрудничали с немцами (во время Холокоста)". Заявление о том, что поляки помогали немцам убивать евреев во время Второй мировой войны, прозвучало в ходе встречи с израильскими журналистами.

В своем разъяснении канцелярия премьер-министра отмечает, что слова Нетаниягу были процитированы неверно. "На брифинге премьер-министр Нетаниягу говорил о поляках, а не о польском народе или о Польше как стране. Его слова были процитированы неверно и искажены в сообщениях прессы, однако затем цитата была исправлена журналистом, который первым допустил неточность", - говорится в заявлении.

Как отмечает "Аруц 7", "некоторые из присутствующих слышали, как Нетаниягу сказал "Польша", а не "поляки".

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на пятницу, 15 февраля, выразил сомнения в целесообразности проведения встречи "Вышеградской группы" в Израиле в случае, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу действительно говорил о причастности поляков к убийствам евреев в годы Холокоста.

На своей странице в Twitter Дуда написал: "Если заявление премьер-министра Нетаниягу прозвучало так, как сообщают СМИ, я готов предложить резиденцию президента Республики Польша "Замечек" в Висле для встречи премьер-министров Вышеградской группы (V4). Израиль не является хорошим местом для встреч в этой ситуации, несмотря на предыдущие договоренности".

Ранее израильский журналист Амихай Штайн (корпорация "Кан") сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий "всерьез рассматривает" возможность отмены визита на саммит Вышеградской группы, если она будет проходить в Израиле.

На этом фоне посол Израиля в Варшаве Анна Азари была вызвана в МИД Польши. Причем ради этой беседы ей пришлось отменить запланированный вылет в Израиль.

Напомним, что 11 января было объявлено о проведении в Иерусалиме 18-19 февраля международного саммита стран Центральной Европы ("Вышеградской группы"), в котором примут участие премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Но в сложившейся ситуации саммит может быть перенесен в другое место.





