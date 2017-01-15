Школьник из Тамбовской области зарубил топором свою семью: "Они меня достали"

17-летний подросток из села Сосновка Тамбовской области сознался в том, что зверски убил своих близких – отца, бабушку и 14-летнюю сестру, которых он зарубил топором, пока те спали.

Обе женщины скончались на месте, а отец умер по дороге в больницу, пишет в воскресенье, 15 января, российское издание Life.

В ходе допроса подозреваемый, которого пресса называет Александр К., рассказал, что " часто ссорился с родными по мелочам и устал терпеть их нравоучения".

По данным следствия, причиной трагедии стали "личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов". Также в СК полагают, что значительное влияние на психическое состояние подростка могла оказать смерть матери, которая умерла от рака три года тому назад. После этого, по словам друзей и знакомых семьи, Александр замкнулся в себе, стал нелюдимым и необщительным.

В статье высказывает предположение, что подросток, возможно, страдал от игровой зависимости - он играл в онлайн-казино, и пресса не исключает, что ему нужны были деньги.

Психолог Ольга Шихова, координатор фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", подтвердила, что подобные преступления совершают люди с зависимостью – с целью вымогания денег.

Впрочем, по другой версии, Александр К. совершил убийство в состоянии аффекта из-за продолжительных семейных конфликтов, "когда все достали, и жить невыносимо". На его странице в соцсети на месте фамилии фигурирует имя "Каин". Напомним, что так звали библейского персонажа, который убил своего брата Авеля.