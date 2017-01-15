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В мире

СМИ: террорист, совершивший автомобильный теракт в Берлине, употреблял наркотики

время публикации: 10:35 | последнее обновление: 10:39 блог версия для печати фото
Анис Амри

24-летний Анис Амри – выходец из Туниса, считающийся следственными органами Германии исполнителем автомобильного теракта в Берлине 19 декабря 2016 года, употреблял наркотики, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на отчет, переданный в контрольную комиссию бундестага.

Ранее сообщалось, что Амри торговал наркотиками. Теперь выясняется, что он и сам регулярно употреблял кокаин и "экстази". Находился ли Амри в состоянии наркотического опьянения в момент совершения теракта, неизвестно, отмечает РИА Новости.

19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался в толпу неподалеку от церкви Кайзера Вильгельма. Жертвами теракта на Рождественском базаре Берлина стали не менее 12 человек, в их числе гражданка Израиля Далия Эльяким, ее муж Рами Эльяким был ранен. В общей сложности, ранения и травмы различной степени тяжести получили около 50 человек. Водитель грузовика скрылся, но по отпечаткам пальцев была установлена его личность. Анис Амри позже был застрелен при попытке задержания в Милане.

Известно, что в Германию Анис Амри прибыл летом 2015 года. Он пытался получить политическое убежище в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, однако его ходатайство было отклонено. Его планировали выслать из Германии. Но депортация задерживалась, поскольку у "беженца" не было документов, а власти Туниса утверждали, что он не является гражданином этой страны.

Анис Амри находился под наблюдением полиции. С февраля по ноябрь 2016 года дело Амри обсуждалось в Объединенном антитеррористическом центре (GTAZ) семь раз. Это было связано с тем, что Амри искал в интернете материалы по изготовлению бомб, а также пытался выйти на связь с террористической группировкой "Исламское государство" и, возможно, предлагал себя в качестве шахида. Тем не менее, исходящая от него угроза была признана маловероятной. Для оценки уровня опасности, исходящей от людей, которые попадают в поле зрения спецслужб, в центре разработали восьмиступенчатую шкалу, где первая ступень означает наивысшую вероятность, а восьмая такую возможность исключает. Эксперты GTAZ дважды присваивали Анису Амри пятую ступень, означающую, что вероятность теракта с его участием они сочли возможной, но низкой. Последний раз эксперты обсуждали Амри 2 ноября 2016 года, за полтора месяца до берлинского теракта.



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