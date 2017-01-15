15 января 2017 г.
последняя новость: 20:20
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:05 Андреа Бочелли не выступит на инаугурации Трампа: его угрожали убить
19:43 Представитель "Исламского джихада" в Москве ждет укрепления "духа диалога"
19:21 Итоги парижской конференции: еще один ближневосточный саммит до конца 2017-го
19:08 Президент Филиппин обещает уничтожать террористов вместе с заложниками
18:21 В дельте Ганга, где индуисты отмечали свой праздник, были задавлены несколько человек
18:09 Американец заплатил налоги пятью тележками одноцентовых монет. ВИДЕО
17:56 Керри - Нетаниягу: "США не позволят саммиту в Париже нанести ущерб Израилю"
17:40 Трагедия в Кентукки: медсестра расстреляла свою семью – мужа и двух дочерей
17:04 "Гитлер идет к вам!". Антисемитское нападение на севере Лондона
16:48 Московский рынок эвакуирован из-за сообщения о бомбе
В мире

Андреа Бочелли не выступит на инаугурации Трампа: его угрожали убить

время публикации: 20:05 | последнее обновление: 20:05 блог версия для печати фото
Андреа Бочелли

Слепой тенор Андреа Бочелли, звезда мировой оперной сцены, отменил свое решение выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа – после серии полученных им угроз физической расправы.

Об этом пишет в воскресенье, 15 января, британское издание The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Бочелли отказался петь на инаугурации Трампа, опасаясь, что его поклонники бойкотируют концерты и откажутся покупать записи. Однако позже выяснилось, что не это определило решение певца – охрана рекомендовала ему отнестись со всей серьезностью к поступающим угрозам.

Источник в окружении Бочелли сообщил, что певец крайне опечален тем, что не сможет выступить на этом мероприятии, однако опасность слишком велика.

Напомним, что ранее выступать на инаугурации Трампа отказались Элтон Джон и Селин Дион. Его поддержала звезда Бродвея Дженнифер Холидей, исполнительницы роли Эффи в культовом мюзикле "Девушки мечты", заявила, что не откажется от приглашения, несмотря на то, что не является сторонницей Трампа и не голосовала за него. Она назвала эти угрозы "покушением на свободу слова".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 21 октября 2013 г.
Итальянский тенор Андреа Бочелли признался в "особой любви" к Израилю
// NEWSru.co.il // Досуг // 31 октября 2010 г.
Слепого тенора Андреа Бочелли папарацци сфотографировали во время езды на велосипеде







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 15 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017