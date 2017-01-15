Андреа Бочелли не выступит на инаугурации Трампа: его угрожали убить

Слепой тенор Андреа Бочелли, звезда мировой оперной сцены, отменил свое решение выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа – после серии полученных им угроз физической расправы.

Об этом пишет в воскресенье, 15 января, британское издание The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Бочелли отказался петь на инаугурации Трампа, опасаясь, что его поклонники бойкотируют концерты и откажутся покупать записи. Однако позже выяснилось, что не это определило решение певца – охрана рекомендовала ему отнестись со всей серьезностью к поступающим угрозам.

Источник в окружении Бочелли сообщил, что певец крайне опечален тем, что не сможет выступить на этом мероприятии, однако опасность слишком велика.

Напомним, что ранее выступать на инаугурации Трампа отказались Элтон Джон и Селин Дион. Его поддержала звезда Бродвея Дженнифер Холидей, исполнительницы роли Эффи в культовом мюзикле "Девушки мечты", заявила, что не откажется от приглашения, несмотря на то, что не является сторонницей Трампа и не голосовала за него. Она назвала эти угрозы "покушением на свободу слова".