15 января 2017 г.
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В мире

В дельте Ганга, где индуисты отмечали свой праздник, были задавлены несколько человек

время публикации: 18:21 | последнее обновление: 18:21 блог версия для печати фото
В дельте Ганга, где индуисты отмечали свой праздник, были задавлены несколько человек

Не менее шести человек, большинство из которых – женщины, погибли в результате давки, возникшей на религиозном фестивале, проходившем в это воскресенье на острове Сагар, расположенном в дельте реки Ганг в индийском штате Западная Бенгалия.

Об этом сообщает 15 января издание Hindustan Times со ссылкой на министра развития штата Сундабаран Мантурана Пахиру.

Остров является священным местом для индуистов: там находится храм Капилы Муни, и каждый год в середине января туда съезжаются паломники, отмечающие таким образом религиозный праздник Макара-санкранти.

Давка возникла, когда паломники садились на лодку. В настоящее время на реке Муриганга, приток Хугли в дельте Ганга, идут спасательно-поисковые работы. Не исключено, что количество жертв будет расти.

Отметим, что в религиозных празднествах на острове Сагар, которые начались в ночь на пятницу, принимают участие более полутора миллионов человек – жителей Индии и паломников из других стран.

Напомним, что накануне на реке Ганг, в индийском штате Бихар, затонула большая лодка. По предварительным данным, погибли не менее 19 человек. Трагедия произошла во время праздника урожая, когда тысячи людей собрались, чтобы наблюдать за красочным процессом запуска воздушных змеев.

На одну из лодок, предназначенную для перевозки не более 30 пассажиров, забрались более 40 человек – она перевернулась и затонула.

12 человек спаслись самостоятельно. Восьмерых достали из воды спасатели. Найдены 19 тел погибших. Пропавшими без вести считаются пять человек. Поисковая операция продолжается.

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// NEWSru.co.il // В мире // 15 января 2017 г.
На реке Ганг во время праздника затонула большая лодка, погибли около 20 человек







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