Археологи нашли в Китае семена пшеницы, возраст которых составляет около 3 тысяч лет

Археологи обнаружили в китайской провинции Шэньси обугленные семена пшеницы, возраст которых составляет не менее 2,8 тысячи лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное радио Китая (CRI).

Находка была сделана на месте раскопок недалеко от города Сиань, где ранее располагался город Хаоцзин. Предположительно, большое количество найденных семян относится ко времени династии Западная Чжоу, существовавшей с 1046 года до нашей эры до 770 года до нашей эры.

Находка позволила археологам подтвердить, что пшеница уже была широко распространена в данной местности по меньшей с середины существования династии Западная Чжоу.

Отметим, что в Израиле, на севере Иорданской долины археологи находили подтверждения того, что уже 7 тысяч лет назад эту территорию населяли люди, употреблявшие в пищу пшеницу, овес, гречку, фасоль, горох, оливки, а также разводили скот – коз, баранов, коров, свиней.