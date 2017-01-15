Глава МИД Франции назвал провокацией решение о переносе посольства США в Иерусалим

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в воскресенье, 15 января, в интервью телеканалу France 3 назвал провокацией решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, хотя официально об этом решении пока не объявлено.

Слова Эйро были реакцией на выступление Келлиэнн Конуэй, советника избранного президента США Дональда Трампа, которая подтвердила намерения будущего хозяина Белого дома выполнить свои предвыборные обещания (перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим был одним из предвыборных обещаний Трампа).

"Это будет иметь очень серьезные последствия. Не первый раз вопрос ставится на повестку дня президента США, но никто из них не позволил себе принять такое решение", – сказал глава внешнеполитического ведомства Франции.

Данное заявление глава МИД Франции сделал в день открытия в Париже конференции, на которой без участия представителей Израиля и палестинской администрации обсуждаются пути урегулирования палестино-израильского конфликта.

На прошлой неделе Второй канал израильского ТВ сообщал, что штаб Трампа изучает вариант, при котором посольство США в Израиле по-прежнему останется в Тель-Авиве, а в Иерусалим будет перенесена резиденция посла Дэвида Фридмана. При подобном варианте Фридман, владеющий тремя квартирами в Иерусалиме, вместе со своим штатом, будет работать в консульском здании, расположенном возле отеля "Дипломат" в квартале Армон а-Нацив.





