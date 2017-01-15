На реке Ганг во время праздника затонула большая лодка, погибли около 20 человек

Вечером в субботу, 14 января, на реке Ганг, в индийском штате Бихар, затонула большая лодка. По предварительным данным, погибли не менее 19 человек, сообщает агентство Reuters.

Трагедия произошла во время праздника урожая, когда тысячи людей собрались, чтобы наблюдать за красочным процессом запуска воздушных змеев.

На одну из лодок, предназначенную для перевозки не более 30 пассажиров, забрались более 40 человек – она перевернулась и затонула.

12 человек спаслись самостоятельно. Восьмерых достали из воды спасатели. Найдены 19 тел погибших. Пропавшими без вести считаются пять человек. Поисковая операция продолжается.