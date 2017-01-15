Россия согласилась на проведение Украиной военной инспекции в Ростовской области

Украинские инспекторы в период со 16 по 19 января посетят российские военные части, дислоцированные на территории Ростовской области.

"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", – цитирует агентство "Интерфакс" начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров", – отметил Рыжков.

По его словам, Украина запросила РФ о проведении данной инспекции в рамках Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Украинские инспекторы получат брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.

"Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", – пояснил Рыжков.