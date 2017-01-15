Керри - Нетаниягу: "США не позволят саммиту в Париже нанести ущерб Израилю"

В ходе состоявшейся в воскресенье телефонной беседы уходящий глава Госдепартамента Джон Керри сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, что США будут возражать против любых документов, принятых в ходе парижской конференции, если они усугубят антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН.

Об этом пишет 15 января сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на собственные информированные источники.

Согласно этой информации, Керри позвонил Нетаниягу и сообщил ему об усилиях, которые прилагают американские дипломаты для смягчения формулировок окончательной резолюции.

Израильский лидер, со своей стороны, напомнил Керри об ущербе, который нанесла еврейскому государству принятая в прошлом месяце резолюция Совбеза ООН, и выразил уверенность, что участникам парижского саммита не будет позволено усугубить нанесенный урон. Госсекретарь заверил его, что никаких негативных последствий это мероприятие не будет иметь для Израиля.

Ранее в этот день президент Франции Франсуа Олланд предупреждает, что реализация принципа "два государства для двух народов", находится в опасности: угрозу, по его мнению, представляют, в первую очередь, израильские поселенцы, а также террористы, которые "всегда боялись мира".

Этими словами французский лидер приветствовал участников ближневосточной конференции, которая открылась в воскресенье, 15 января, в Париже, сообщает сайт телеканала i24news.

Олланд утверждал, что цинизм и скепсис в отношении мирного процесса усиливают экстремизм, подчеркнув, что инициатива, выдвинутая его страной, не навязывает никаких решений – вопреки утверждениям критиков, и, в частности, главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Напомним, что Олланд ранее заявлял: перенос американского посольства в Иерусалим, как обещает президент США Дональд Трамп, является провокацией, которая будет иметь "серьезные последствия".

В работе конференции принимают участие делегации 70 государств. Евросоюз представляет верховный комиссар по вопросам внешней политики Федерека Могерини, Францию – министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, США – государственный секретарь Джон Керри, уходящий со своего поста через пять дней, когда президентскую присягу примет Дональд Трамп.

Израиль бойкотирует конференцию. В последний момент от участия в ней отказался и председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, заранее спланировавший визит во Францию. Он ограничится переговорами с президентом Франсуа Олландом. Тогда было сообщено, что участие израильской и палестинской делегаций не предусматривалось.

Открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал проходящую в Париже конференцию по урегулированию ближневосточного конфликта.

"Конференция, открывающаяся сегодня в Париже, - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с нашими национальными интересами, - сказал глава правительства. - Она, без всякого сомнения, отдаляет мир, укрепляя непримиримость палестинских позиций и уводя палестинцев от прямых переговоров без предварительных условий. Должен сказать, что эта конференция - последние конвульсии старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко".