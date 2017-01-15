Ким Кардашьян о парижских грабителях: "Они были немного неопытны"

Французское издание Journal du Dimanche опубликовало фрагменты стенографического отчета показаний американской модели и телезвезды Ким Кардашьян, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года.

Эта публикация появилась вскоре после того, как стало известно, что десятерым подозреваемым по делу об ограблении Кардашьян предъявлены обвинения. Среди них предполагаемый организатор преступления, отмечает РИА Новости. Всего 9-10 января было задержано 17 подозреваемых.

"Я услышала шум у двери, похожий на шаги, я крикнула, чтобы узнать, кто это. Ответа не было… Через раздвижную дверь я увидела двух человек, и затем связанного господина со стойки регистрации. Лица обоих мужчин были закрыты, один из них был в горнолыжной маске, в руках у него была фуражка и куртка с надписью "Полиция", – приводит Journal du Dimanche слова Кардашьян. Она добавила, что у второго мужчины также была полицейская форма. По ее словам, оба они были европейской внешности и довольно высокого роста.

Как заявила Кардашьян, в момент ограбления она была одета лишь в пеньюар. Ее связали при помощи скотча и проводов. После того, как грабители сбежали, она смогла самостоятельно освободиться. При этом она отметила: "Они были немного неопытны в том, как меня связали".

"Во время ограбления, у них был мобильный телефон гостиницы, который постоянно звонил, они говорили по-французски. Мне показалось, что они сказали, что пора уходить", – отметила Кардашьян. В показаниях она также перечислила все драгоценности, которые были похищены.

Напомним, что вечером 2 октября 2016 года в Париже Ким Кардашьян была ограблена бандитами, которые похитили драгоценности на сумму около 11 миллионов долларов.

МВД Франции сообщало, что нападение совершили пятеро мужчин 40-50 лет. По словам консьержа отеля Pourtales, бандиты говорили по-французски без акцента и спросили, в каком номере поселилась "жена рэпера", не назвав Кардашьян по имени. Преступники в полицейской форме надели маски, вошли в здание и, угрожая оружием, вынудили консьержа открыть дверь апартаментов Кардашьян, затем заперли входную дверь и приковали консьержа с помощью наручников. Трое бандитов остались сторожить вход и холл, двое зашли в номер Кардашьян. Ким была в номере. Грабители связали ей руки и ноги, затем приковали наручниками к стулу и держали под прицелом.

Сайт TMZ сообщал, что в течение некоторого времени консьерж и Ким были прикованы друг к другу. Она спросила его: "Мы умрем?" И он ответил: "Я не знаю". В окружении семьи Кардашьян эти сведения не комментируют.

Сайт E! со ссылкой на источник, близкий к семье Кардашьян, писал, что Ким умоляла бандитов не убивать ее, взывая к состраданию и говоря о том, что дома у нее осталось двое маленьких детей. Тогда преступники залепили ей рот скотчем и закрыли в ванной комнате.

Hollywood Reporter писал, что в ванной Ким находилась между 2:30 и 3 часами ночи. Потом ей удалось освободиться и вызвать полицию.

В общей сложности, было похищено драгоценностей на сумму около 11 миллионов долларов, заявила прокуратура Парижа. Только одно из колец, которое унесли грабители, стоило почти 4,5 миллиона долларов. Кроме того, бандиты забрали шкатулку с драгоценностями, общая сумма которых составляет около 5,6 миллионов долларов, и другие ценные вещи. Один из похищенных драгоценных камней позже был найден неподалеку от отеля, на улице Тронше. Через пять дней после ограбления Ким подала страховой иск на компенсацию ущерба в размере 5,6 миллионов долларов. Не исключено, что самое ценное кольцо могло быть не застраховано.

Французский журнал Closer публиковал открытое письмо консьержа, который принес свои извинения Ким Кардашьян, но отметил при этом, что сохранять спокойствие и подчиняться требованиям бандитов было единственным способом остаться в живых для них обоих. Он выразил надежду на то, что Ким за прошедшие дни пришла в себя после пережитого кошмара. Редакция TMZ не исключала, что консьерж решил обратиться к Ким после того, как в СМИ стали появляться намеки на то, что он мог быть сообщником бандитов, поскольку вел себя нарочито спокойно во время нападения.

Бандиты сумели ни разу не попасть в кадр камер наблюдения, которых немного, по сравнению с другими европейскими столицами, даже в центре Парижа. Расследованием этого преступления занимались около 100 сотрудников правоохранительных органов Франции, сообщает телеканал BFM.

В Париж Ким приезжала на Неделю высокой моды вместе со своей матерью Крис Дженнер и сестрами – Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер. Ее муж, известный рэпер Канье Уэст в это время находился на фестивале в Нью-Йорке, узнав о происшедшем, он прервал концерт. Позже СМИ писали, что Канье пережил тяжелый стресс и даже провел некоторое время в больнице. Ким – мать двоих детей. Сыну – один год, дочери – три года, весной 2015-го ее крестили в Иерусалиме.

Таблоиды утверждали, что после ограбления в Париже отношения Ким и Канье резко ухудшились, появлялись публикации о скором разводе. В начале января Ким опубликовала в Instagram семейную фотографию (первую после ограбления), по всей видимости, стремясь успокоить своих поклонников и дав понять, что у нее в семья по-прежнему все хорошо.

Журнал People отмечал, что, прекратив активность в социальных сетях, Ким Кардашьян теряла примерно 1 миллион долларов в месяц в качестве недополученного дохода.





