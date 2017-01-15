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В мире

"Гитлер идет к вам!". Антисемитское нападение на севере Лондона

время публикации: 17:04 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
"Гитлер идет к вам!". Антисемитское нападение на севере Лондона

Четверо представителей ультраортодоксальной еврейской общины Лондона, включая женщину и ее 13-летнего сына, подверглись антисемитской атаке: пассажиры проезжавшего мимо автомобиля с криками " Гитлер идет к вам, хайль Гитлер!" бросили в их стороны несколько канистр с бензином.

Об этом инциденте, происшедшем в врайоне Тоттенхэм в северной части британской столицы, пишет в воскресенье, 15 января, сайт газеты The Jerusalem Post.

Полиция задержала 19-летнего Патрика Делани, подозреваемого в причастности к этому преступлению, который уже признал свою вину. Суд на ним состоится в следующем месяцев в Королевском суде Вуд Грин, пишет The Jewish Chronicle.

В статье названы имена пострадавших: Шая Стерн, ее сын, брат женщины Саймон Лембергер и проходивший мимо Абрахам Ло.

Обвинения против двух других подозреваемых, Фрэнсиса Делани и Майкла Доэрти, 23 и 25 лет, также находившихся в автомобиле, к настоящему моменту сняты за недостатком улик.

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