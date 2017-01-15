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В мире

MarketWatch: аферист Бернард Мэдофф в тюрьме создал монополию по торговле шоколадом

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Бернард Мэдофф

Американский аферист Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения, создал в тюрьме успешный "бизнес", сообщает MarketWatch со ссылкой на журналиста Стива Фишмана, который утверждает, что контактирует с Мэдоффом.

"Он выкупил все пачки шоколада Swiss Miss из тюремного магазина и теперь продает их в тюремном дворе. Он монополизировал горячий шоколад! Он сделал так, что если ты хочешь горячего шоколада, тебе придется обратиться к Берни", – цитирует Фишмана агентство РИА Новости.

Напомним, что Бернард Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения по 11 пунктам обвинения, включая мошенничество, махинации с ценными бумагами, отмывание денег и лжесвидетельство. Речь идет о максимальном сроке заключения, к которому когда-либо был приговорен обвиняемый в финансовых махинациях в США. Список жертв этой аферы века занимает 162 страницы машинописного текста, в нем фигурируют 13.567 организаций и частных лиц, вложивших свои деньги в "пирамиду" Мэдоффа, и потерявших в общей сложности около 50 миллиардов долларов.

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