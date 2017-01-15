В Ливии разбился истребитель МиГ-23

В воскресенье, 15 января, на западной окраине ливийского города Бенгази разбился истребитель МиГ-23 советского производства. Экипаж выжил, причиной падения самолета стал отказ техники, передает телеканал Sky News Arabia.

Истребитель упал в квартале Куариша, контролируемом бойцами Национальной армии Ливии, которой командует маршал Халифа Хафтар.

Около двух лет в Бенгази продолжаются мои между подразделениями Национальной армии Ливии и боевиками группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Многоцелевой истребитель третьего поколения МиГ-23 выпускался в 60-90-х годах. Основными зарубежными покупателями этого самолета были Индия, Сирия и Ливия.