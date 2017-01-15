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В мире

Американец заплатил налоги пятью тележками одноцентовых монет. ВИДЕО

время публикации: 18:09 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото

На минувшей неделе Ник Стаффорд из городка Лебанон (штат Вирджиния, США) стал героем социальных сетей после того, как в YouTube была выложена видеозапись, на которой показано, как он платит налог за новые автомобили.

Налоговое управление в течение длительного времени отказывалось сотрудничать со Стаффордом, который добивался получения номеров телефонов чиновников, которые могли бы его проконсультировать по вопросу о том, как надо будет платить налоги за два новых автомобиля. Дело дошло до судебного разбирательства, в ходе которого управление предоставило требуемые номера телефонов, и дело было закрыто.

Но Стаффорд не простил налоговиков и решил ответить им "той же монетой". Выяснив, что суммарный налог составляет 3 тысячи долларов, он оформил в местном банке заказ на выдачу 300 тысяч одноцентовых монет, погрузил их в пять тележек и отвез в налоговое управление, пишут Bristol Herald Courier и агентство РИА Новости.

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