Олланд: мирному процессу на Ближнем Востоке угрожают террористы и поселенцы

Президент Франции Франсуа Олланд предупреждает, что реализация принципа "два государства для двух народов", находится в опасности: угрозу, по его мнению, представляют, в первую очередь, израильские поселенцы, а также террористы, которые "всегда боялись мира".

Этими словами французский лидер приветствовал участников ближневосточной конференции, которая открылась в воскресенье, 15 января, в Париже, сообщает сайт телеканала i24news.

Олланд утверждал, что цинизм и скепсис в отношении мирного процесса усиливают экстремизм, подчеркнув, что инициатива, выдвинутая его страной, не навязывает никаких решений – вопреки утверждениям критиков, и, в частности, главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Ранее в этот день Олланд заявил, что перенос американского посольства в Иерусалим, как обещает президент США Дональд Трамп, является провокацией, которая будет иметь "серьезные последствия".

В работе конференции принимают участие делегации 70 государств. Евросоюз представляет верховный комиссар по вопросам внешней политики Федерека Могерини, Францию – министр иностранных дел Жан-Марк Эйро, США – государственный секретарь Джон Керри, уходящий со своего поста через пять дней, когда президентскую присягу примет Дональд Трамп.

Израиль бойкотирует конференцию. В последний момент от участия в ней отказался и председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, заранее спланировавший визит во Францию. Он ограничится переговорами с президентом Франсуа Олландом. Тогда было сообщено, что участие израильской и палестинской делегаций не предусматривалось.

Открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал проходящую в Париже конференцию по урегулированию ближневосточного конфликта.

"Конференция, открывающаяся сегодня в Париже, - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с нашими национальными интересами, - сказал глава правительства. - Она, без всякого сомнения, отдаляет мир, укрепляя непримиримость палестинских позиций и уводя палестинцев от прямых переговоров без предварительных условий. Должен сказать, что эта конференция - последние конвульсии старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко".