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Pew Research Center: 74% республиканцев и 33% демократов поддерживают Израиль

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 15:59 блог версия для печати фото
Pew Research Center: 74% республиканцев и 33% демократов поддерживают Израиль

Результаты опроса, проведенного институтом Pew Research Center, свидетельствуют о росте произраильских настроений в США.

74% республиканцев и 33% демократов поддерживают Израиль в конфликте с палестинцами, показывают результаты исследования, проведенного с 4-го по 9 января и опубликованного в конце минувшей недели.

Лишь 11% республиканцев симпатизируют палестинцам, а 15% занимают в этом конфликте нейтральную позицию. В среде демократов таких насчитывается 31% и 35% соответственно. Среди так называемых "либеральных демократов" 38% солидаризуются с палестинской стороной, а 26% – с израильской.

Отметим, что, согласно данным Чикагского совета по международным отношениям, Израиль поддерживают 49% республиканцев и 44% демократов. 60% демократов верят в то, что создание палестинского государства приведет к мирному сосуществованию двух народов, среди республиканцев таких насчитывается менее половины.

Симпатию в отношении израильского премьера Биньямина Нетаниягу испытывают 50% республиканцев и их сторонников, среди демократов этот процент существенно ниже – 21%.

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