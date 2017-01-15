Президент Филиппин обещает уничтожать террористов вместе с заложниками

Родриго Дутерте, которого обвиняют в массовом внесудебном уничтожении наркодилеров и наркоманов, сделал в минувшую субботу очередное скандальное заявление. Он сообщил гражданам страны, что отдал распоряжение ВМФ и береговой охране взрывать террористов-похитителей вместе с теми, кого они взяли в заложники.

Об этом пишет в воскресенье, 15 января, издание International Business Times.

Это заявление стало ответом 71-летнего президента на серию "морских" похищений, совершаемых членами местной криминальной группировки "Абу Сайаф", которая называет себя союзников ИГ. Дутерте утверждал, что гибель мирных граждан во время бомбардировок по террористическим объектам, "сопутствующим риском".

По мнению президента, такие меры помогут правительству покончить с широко распространенной в этой стране практикой требования выкупа за похищенных. "Вы не получите компенсацию за преступление, я буду вас просто взрывать. Не позволяйте себя похитить", – советует глава государства своим подданным.

Это выступление проходило на фоне активизации боевиков "Абу Сайаф" на юго-западном побережье страны. Эта группировка, возникшая в 90-х года прошлого столетия в провинции Басилан, промышляет вымогательством и похищениями. Ее члены известным также своей жестокостью в отношении жертв, которых они обезглавливают.

В минувшую субботу боевики освободили капитана южно-корейской армии Пак Чул Хонга и его соратника-филиппинца, похищенного три месяца тому назад с грузового судна. Остается не известным, заплатили ли за них выкуп.

На прошлой неделе "Абу Сайаф" опубликовала в интернете видеоролик, где угрожала обезглавить другого пленника – гражданина Германии Юргена Кантнера, если правительство ФРГ не выплатит им 10 млн долларов выкупа. В прошлом году были казнены два канадца, Джон Ридсдел и Роберт Холл, правительство отказалось их выкупать.

В настоящее время в плену у бандитов находятся граждане Нидерландов, Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи и Филиппин.