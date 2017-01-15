Великобритания не подписала итоговый документ Парижской конференции

Великобритания, имевшая на конференции в Париже статус наблюдателя, не стала подписывать итоговый документ, который поддержали 70 других участников саммита.

В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится, что конференция, направленная на достижение мира между двумя сторонами, проходила против воли Израиля, а также при отсутствии представителей обеих сторон. "Вместо того, чтобы способствовать миру, конференция может усложнить ситуацию", - говорится в заявлении МИДа.

Кроме того, Великобритания напомнила о том, что конференция проходила всего за несколько дней до смены администрации в Белом доме, когда именно США должны стать гарантом соблюдения любых соглашений.

В МИДе Великобритании отмечают, что по этим причинам Лондон решил не участвовать в конференции и выступал в качестве наблюдателя.