15 января 2017 г.
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В мире

Великобритания не подписала итоговый документ Парижской конференции

время публикации: 22:09 | последнее обновление: 22:09 блог версия для печати фото
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Великобритания, имевшая на конференции в Париже статус наблюдателя, не стала подписывать итоговый документ, который поддержали 70 других участников саммита.

В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится, что конференция, направленная на достижение мира между двумя сторонами, проходила против воли Израиля, а также при отсутствии представителей обеих сторон. "Вместо того, чтобы способствовать миру, конференция может усложнить ситуацию", - говорится в заявлении МИДа.

Кроме того, Великобритания напомнила о том, что конференция проходила всего за несколько дней до смены администрации в Белом доме, когда именно США должны стать гарантом соблюдения любых соглашений.

В МИДе Великобритании отмечают, что по этим причинам Лондон решил не участвовать в конференции и выступал в качестве наблюдателя.

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// NEWSru.co.il // В мире // 15 января 2017 г.
Итоги парижской конференции: еще один ближневосточный саммит до конца 2017-го







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