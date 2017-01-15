Московский рынок эвакуирован из-за сообщения о бомбе

Из здания рынка на Ленинградском шоссе в Москве были эвакуированы около 250 человек – после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенном там взрывном устройстве.

Об этом сообщает в воскресенье, 15 января, новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции.

В данный момент в здании рынка работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи, проводится разведка и осмотр помещений.

Информацию об эвакуации рынка подтвердили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД. По словам представителя полиции, на торговой площадке был обнаружен подозрительный бесхозный предмет. Согласно официальным оценкам, из здания было эвакуировано 300 человек.