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В мире

Запуск компактной японской ракеты со спутником закончился неудачей

время публикации: 09:06 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото
Запуск компактной японской ракеты со спутником закончился неудачей

В воскресенье, 15 января, прошел неудачно запуск японской ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса с космодрома Утиноура (южная префектура Кагосима), сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракета должны была вывести на околоземную орбиту коммуникационный спутник TRICOM1 массой 3 кг.

Первоначально сообщалось, что запуск прошел успешно и коммуникационный спутник смог отделился от ракеты на высоте 200 км над поверхностью Земли. Но позже, после анализа дополнительных данных телеметрии, специалисты JAXA пришли к выводу, что во второй ступени ракеты не произошло воспламенение топлива. Какое-то время она продолжала лететь по инерции, а затем упала в Японское море.

Длина ракеты SS-520 составляет 9,54 м, ее диаметр – 52 см, а вес – 2,6 тонны. Японским специалистам удалось максимально сократить стоимость разработки ракеты и ее запуска за счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).

Изначально запуск SS-520 был запланирован на 11 января, однако он был перенесен на 15 января из-за плохих погодных условий.

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