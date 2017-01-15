Трагедия в Кентукки: медсестра расстреляла свою семью – мужа и двух дочерей

Дипломированная медсестра Кортни Тейлор, 41-летняя жительница штата Кентукки, подозревается в убийстве своего мужа, 51-летнего Лэрри Тейлора, и двух дочерей: 18-летней Джесси и 13-летней Джоли.

Об этом пишет в воскресенье, 15 января, издание Тhe Lexington Herald-Leader.

Тела погибших с огнестрельными ранами были найдены в постели, они скончались за несколько часов до приезда полиции. Подозреваемая была обезврежена огнем полицейских и доставлена в местную больницу в ночь на субботу.

Шериф графства сообщил журналистам, что полицейские не получали информации о скандалах в этой семье, и мотивы жестокого убийства остаются пока не известными – как и состояние подозреваемой.