15 января 2017 г.
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В мире

Солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга скончался в возрасте 37 лет

время публикации: 00:59 | последнее обновление: 00:59 блог версия для печати фото
Солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга скончался в возрасте 37 лет

Солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга умер в Петербурге в возрасте 37 лет, передает РИА Новости.

"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 14 января на 38-м году жизни скоропостижно скончался солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист республики Коми, бас-баритон Эдуард Николаевич Цанга", – сообщили агентству в пресс-службе театра.

О причинах смерти не сообщается.

Эдуард Цанга родился 20 декабря 1979 года в Сыктывкаре, получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. В 2000 году был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра. С 2008 года входил в состав оперной труппы Мариинского театра, с которой гастролировал в Лондоне, Париже, городах Финляндии, Южной Кореи, Германии и России.

На сцене Мариинского театра Эдуард Цанга исполнил десятки партий, среди которых Руслан ("Руслан и Людмила"), царь Салтан ("Сказка о царе Салтане"), Фигаро ("Свадьба Фигаро"). Кроме того, он исполнил партию Леандра в новой постановке оперы Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" на сцене Театро Реал (Мадрид), а также в Экс-ан-Провансе (Франция) и Люксембурге.

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