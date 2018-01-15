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15 января 2018 г.
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08:49 Неделя Нетаниягу в Индии: основные темы переговоров
В мире

Неделя Нетаниягу в Индии: основные темы переговоров

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото
Визит Биньямина Нетаниягу в Индию. 15 января 2018 года
Визит Биньямина Нетаниягу в Индию. 15 января 2018 года
Визит Биньямина Нетаниягу в Индию. 15 января 2018 года
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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу вместе с многочисленной делегацией бизнесменов находится с официальным визитом в Индии.

Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой прибыл в Индию 14 января. Он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и министром иностранных дел Сушмой Сварадж. В поездке его сопровождают примерно 150 израильских бизнесменов и представителей более 100 коммерческих компаний.

Визит, приуроченный к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Израилем и Индией, продлится до 19 января. Он проходит через шесть месяцев после визита в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В первый день визита Нетаниягу и Моди приняли участие в церемонии присвоения площади "Teen Murti" в Нью-Дели имени города Хайфа. На этой площади установлен мемориал, посвященный памяти индийских солдат, павших во время Первой мировой войны в сражении за освобождение Хайфы.

15 января состоялся торжественный прием в президентском дворце в Нью-Дели. После которого лидеры Израиля и Индии возложили венок к мемориалу Махатмы Ганди.

Второй день визита посвящен, прежде всего, переговорам Нетаниягу и Моди. Планируется подписание нескольких важных для обеих стран договоров, касающихся энергетического сотрудничества, авиасообщения, кибербезопасности, а также кинопроизводства, пишет The Indian Express.

Отмечается, что согласован договор, по которому Израиль обязался инвестировать в течение четырех лет 68,6 млн долларов в расширение сотрудничества с Индией в таких областях, как туризм, высокие технологии, сельское хозяйство и инновации. Речь идет о дополнительном финансировании через Индийско-израильский научно-исследовательский фонд, в который уже было инвестировано 40 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в ходе визита планируется обсуждение различных аспектов военно-технического сотрудничества Индии и Израиля, а также совместной борьбы с террором. Но эти темы детально не комментируются официальными источниками.

Накануне визита Нетаниягу глава правительства Индии отменил решение о разрыве сделки по приобретению у израильского концерна "Рафаэль" 8 тысяч противотанковых управляемых ракет Spike на сумму 500 миллионов долларов. Уже после прибытия в Нью-Дели Нетаниягу выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся найти справедливое решение по этой сделке.

После переговоров Нетаниягу и Моди примут участие в заседании Форума генеральных директоров ведущих компаний Индии и Израиля.

В ходе шестидневного визита Нетаниягу планирует побывать также в Агре, Гуджарате и Мумбаи. Повсюду его будет сопровождать Нарендра Моди, который посвятит приему израильского коллеги всю свою рабочую неделю.

Отметим, что индийские СМИ подробнейшим образом освещают визит Нетаниягу. В израильских СМИ этому визиту уделяется заметно меньшее внимание.

Биньямин Нетаниягу стал вторым главой правительства Израиля, посетившим Индию. Первым, в 2003 году, был Ариэль Шарон.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 января 2018 г.
Биньямин Нетаниягу прибыл с визитом в Индию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2018 г.
Перед отлетом в Индию Нетаниягу прокомментировал удар по Газе и скандал вокруг Яира
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 января 2018 г.
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