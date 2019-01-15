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В мире

Мэй проиграла голосование по Brexit

время публикации: 21:44 | последнее обновление: 22:09 блог версия для печати фото
Мэй проиграла голосование по Brexit
Мэй проиграла голосование по Brexit
Мэй проиграла голосование по Brexit

Парламент Великобритании не утвердил соглашение о "брекзите" между правительством Терезы Мэй и Евросоюзом. Против проголосовали 432 депутатов, за - только 202.

Это событие уже называют "крупнейшим правительственным поражением в современной истории".

В ближайшее время Тереза Мэй выступит с заявлением.

Сразу после голосования лидер лейбористов Джереми Корбин, как и обещал, предложил вынести правительству вотум недоверия. Вотум будет вынесен на голосование в среду, 16 января.

Такое решение парламента может привести к выходу из ЕС без всякого соглашения или даже к новому референдуму по "брекзиту". Однако наиболее вероятным вариантом является отсрочка выхода из Евросоюза и возобновление переговоров с Брюсселем о новой сделке. При этом существует высокая вероятность того, что переговоры будет вести уже другое правительство.

Джереми Корбин, лидер партии лейбористов, которая представляет сегодня главную оппозиционную силу Великобритании, заявил: в случае, если Тереза Мэй проиграет голосование в парламенте и законодатели не поддержат ее план выхода из ЕС, он потребует проведения всеобщих выборов.

Главным препятствием для утверждения сделки называют пункт о границе с Ирландией.

Напомним, что 25 ноября минувшего года на внеочередном саммите ЕС представители 27 стран-участниц, после почти двух лет обсуждений, утвердили соглашение по выходу Великобритании из европейского альянса, единогласно одобрив проект договора, а также декларацию об отношениях сторон. Данное соглашение вступает в силу 30 марта 2019 года.



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