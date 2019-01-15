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В мире

Мировой рейтинг самых комфортных городов: Тель-Авив и Хайфа в ТОП-200

время публикации: 07:22 | последнее обновление: 07:38 блог версия для печати фото
Тель-Авив
Хайфа
Канберра
ВСЕ ФОТО

Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг наиболее комфортных для жизни городов в мире по состоянию на 2019 год.

При определении качества проживания в различных городах учитывались следующие параметры: покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.

В первую десятку попали: Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (Северная Каролина, США), Аделаида (Австралия), Цюрих (Швейцария), Мэдисон (Висконсин, США), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Колумбус (Огайо, США), Шарлотт (Северная Каролина, США).

Среди городов бывшего СССР самая высокая позиция в рейтинге у Таллина (Эстония) – 58-е место. Вильнюс (Литва) оказался на 99-й строчке рейтинга. Другие города б.СССР в ТОП-100 не попали.

Лидером городов Ближнего Востока признан Дубай (ОАЭ) – 62-е место. На 67-м месте оказался Абу Даби (ОАЭ). Мускат (Оман) – 78-е место. Доха (Катар) – 82-е место. Бурса (Турция) – 90-е место. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – 115-е место.

В ТОП-200 названы два израильских города. Тель-Авив на 107-м месте, Хайфа – 119-е место. Иерусалима и других израильских городов в рейтинге нет.

Наиболее комфортным городом России назван Нижний Новгород – 109-е место. Он опережает в рейтинге такие города, как Торонто (Канада), Брюссель (Бельгия) и Мадрид (Испания). При этом Санкт-Петербург только на 182-м месте, а Москва – на 191-м. Екатеринбург занимает 199-ю строчку.

Минск (Беларусь) – на 130-м месте. Самым комфортным городом Украины назван Львов – 174-е место, Киев – на 192-й строчке рейтинга.



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