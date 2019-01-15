Теракт в Найроби: взрывы и выстрелы в отеле Dusit

Во второй половине дня 15 января группа боевиков в бронежилетах ворвалась в гостинично-офисный комплекс Dusit в кенийской столице. Возле отеля взорвались два автомобиля, начиненных взрывчаткой, затем были слышны выстрелы.

Представитель полиции сообщил местной газете The Star, что боевики удерживают в гостинице заложников.

По предварительным данным, в результате нападения погибли три человека и 14 были ранены. Однако число жертв может вырасти.

Ответственность за это нападение взяла сомалийская группировка "Аш-Шабаб". Хамза Мухаммед, собственный корреспондент телеканала Al-Jazeera из Сомали написал в своем "твиттере", что с ним связался представитель группировки и заявил, что боевики этой организации "в настоящее время проводят операцию в столице Кении".

Вскоре после того, как стало известно о теракте в столице Кении, пресс-служба МИДа в Иерусалиме сообщила, что, по последним данным, среди официальных представителей Израиля нет пострадавших. Сотрудники министерства поддерживают связь с официальными представителями в Кении.

"Аш-Шабаб" была создана в 2004 году. Группировка финансируется "Аль-Каидой", сомалийскими бизнесменами, а также собирает "налоги" с населения на подконтрольных территориях.