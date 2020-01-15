Правительство России уходит в отставку: "Не все у них получилось"

После обнародования послания президента Федеральному Собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, отметив, что "не все у них получилось". Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина, а пока просит их выполнять обязанности в полном объеме, пишет РИА Новости.

Медведев разъяснил, что считает этот шаг целесообразным в свете оглашенных президентом предложений об изменении Конституции, сообщает агентство ТАСС.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", – приводит слова Медведева сайт NEWSru.com.

Закон о внесении поправок в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин, включающий пункт о том, что поправки вступят в силу после одобрения граждан, планируется принять до лета 2020 года, сообщает новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в парламенте. Отдельно отмечено, что референдум по этому вопросу проводиться не будет – власти ограничатся голосованием.

Российские СМИ сообщают, что Путин намерен ввести должность заместителя главы Совета безопасности и планирует назначить на этот пост Дмитрия Медведева: "Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке".

Ранее в среду Путин огласил свое 16-е по счету послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. Это выступление впервые транслировалось в прямом эфире практически повсеместно – в общественном транспорте, поликлиниках, больницах, аэропортах, библиотеках, на МКС и даже на горе Эльбрус. В последний момент трансляцию отменили на фасадах зданий в Москве – из-за нежелательных аллюзий.

Одной из основных тем послания стали проблемы увеличения рождаемости в России, повышение уровня доходов граждан, поддержка молодых семей, преодоление бедности и экономической стагнации.

Путин коснулся также внешней политики и поддержки исторической памяти в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в самом конце сообщил о необходимости внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и предложил провести референдум по семи поправкам, усиливающим роль Госдумы, Совета Федерации и Госсовета.





