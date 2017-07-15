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В сети распространили лживые слухи о "гибели в автокатастрофе" Мистера Бина

время публикации: 15:12 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
В сети распространили лживые слухи о "гибели в автокатастрофе" Мистера Бина

Знаменитый британский актер Роуэн Аткинсон, самой известной ролью которого является Мистер Бин, в очередной раз стал жертвой слухов, распространяемых о нем в интернете, пишет International Business Times.

В конце минувшей недели сразу несколько сетевых изданий сообщили (со ссылкой на Fox news) о том, что 61-летний Аткинсон погиб в автокатастрофе, снабдив это известие фотографией и краткой биографией актера.

После того, как среди поклонников Мистера Бина началась настоящая паника, выяснилось, что сообщение о гибели Аткинсона в ДТП является не более чем выдумкой, при этом не имеющей никакого отношения к Fox news.

В последний раз слухи о смерти Роуэна Аткинсона распространялись в интернете три месяца назад.



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