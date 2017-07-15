В еврейском летнем лагере штата Нью-Джерси умер 11-летний мальчик

В еврейском летнем лагере Nah-Jee-Wah, расположенном в Милфорде штата Нью-Джерси, умер 11-летний Дэниэл Биер, сообщает Times of Israel.

Сотрудники лагеря, заметив, что подросток плохо себя чувствует, доставили его в больницу в Порт-Джервисе. При этом, в лагере были уверены, что речь идет об отравлении или недомогании, связанном с желудочно-кишечным трактом. Однако вскоре мальчик умер, несмотря на все усилия врачей.

Спустя три дня стала известна причина смерти Дэниэла – вирусная форма менингита, приводящая к воспалению головного и спинного мозга. Симптомами заболевания могут являться высокая температура, головная боль, тошнота и рвота.

Руководство лагеря заявило, что после получения этой информации медицинский центр Nah-Jee-Wah назначил всем детям и сотрудникам лагеря, даже тем, кто не контактировал с Дэниэлом Биером, профилактический курс антибиотиков.